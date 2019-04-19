МВФ отреагировал на ситуацию с ПриватБанком

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Украине Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда, который признал незаконным национализацию "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления.

Как отметил представитель МВФ, в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать "ПриватБанк", поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы.

"И хотя это решение требовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - отмечается в документе.

МВФ поддерживает реформу корпоративного управления "ПриватБанка", который возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно сказалось на показателях и устойчивости банковской системы в целом.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими собственниками и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможна. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.