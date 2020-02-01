МВФ отмечает прогресс Украины в выполнении условий для новой программы финансирования

Фото: Кристалина Георгиева (Twitter/EPA)

Новая трехлетняя программа финансирования на 5,5 млрд долларов рассчитана на три года

Украина показывает "хороший прогресс" в выполнении предварительных условий Международного валютного фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF). Как передает РБК-Украина, об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в комментарии "Укринформу".

Речь идет о программе, которая была предварительно согласована в декабре после того, как Георгиева провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда официально речь шла о новой трехлетней программе EFF на сумму 5,5 млрд долларов.

В МВФ подчеркнули, что для утверждения программы Украина должна выполнить ряд "предварительных мер". Однако детального описания условий не было.

"Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения с Украиной соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим - это хороший прогресс", - сказала Георгиева.

Она также уточнила, что одним из условий было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В Фонде ожидают также "шаги, связанные с верховенством права", и пообещали следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель.

"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды", - добавила директор-распорядитель МВФ.

Кристалина Георгиева также обратила внимание на определенные группы влияния, которые есть в Украине.

"Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги (vested interests), которые не обов'язково помогают достичь инклюзивного роста", - отметила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.Они обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ.