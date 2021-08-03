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МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины. Средства поступят ко Дню независимости

Автор: Инна Собора

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована в Facebook.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в начале июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Тогда сообщалось, что процедура может быть окончательно завершена к концу лета.

РБК-Украина писало, что НБУ ожидает 2,7 млрд долларов от МВФ в августе.

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МВФ