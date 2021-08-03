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МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України. Кошти надійдуть до Дня незалежності

Автор: Инна Собора

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. Із низ 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована у Facebook.

"Ввечорі 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосові фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2.7 млрд доларів", - написав Рашкован.

Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.

"Це арний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав Рашкован.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) на початку липня схвалив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів. Тоді повідомлялося, що процедура може бути остаточно завершена до кінця літа.

РБК-Україна писало, що НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ у серпні.

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МВФ