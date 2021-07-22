ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в августе

Новина українською →
Украина, Четверг 22 июля 2021 14:30
НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в августе Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд примет окончательное решение о допэмиссии на 650 млрд долларов в начале августа. Украина получит из них 2,7 млрд долларов в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Шевченко, уже есть решение Совета директоров фонда, еще должно быть Совета управляющих МВФ.

"Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа. И мы надеемся, что потом в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета", - сказал он.

Шевченко напомнил, что НБУ выполняет функции банка-депозитария "и готов присоединиться к дискуссии с правительством, с Министерством финансов относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами Национального банка".

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в начале июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Процедура может быть окончательно завершена к концу лета.

в апреле председатель Национального банк Украины Кирилл Шевченко говорил, что Киев пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках инициативы МВФ по допэмиссии СПЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше