НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в августе

Международный валютный фонд примет окончательное решение о допэмиссии на 650 млрд долларов в начале августа. Украина получит из них 2,7 млрд долларов в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Шевченко, уже есть решение Совета директоров фонда, еще должно быть Совета управляющих МВФ.

"Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа. И мы надеемся, что потом в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета", - сказал он.

Шевченко напомнил, что НБУ выполняет функции банка-депозитария "и готов присоединиться к дискуссии с правительством, с Министерством финансов относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами Национального банка".