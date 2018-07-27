МВФ одобрил изменения в закон для запуска антикоррупционного суда, - Reuters

МВФ поддержал пересмотренные планы Украины по борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд (МВФ) поддержал поправки в законодательную базу по созданию Высшего антикоррупционного суда Украины, что является одним из условий для выделения очередного транша. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря МВФ.

В частности, в МВФ отметили, что законодательная база для Высшего антикоррупционного суда после вступления в силу недавно принятых поправок будет соответствовать обязательствам Украины по сотрудничеству с Фондом. В то же время отмечается, что данного решения недостаточно для предоставления транша.

Отметим, 12 июля украинский парламент утвердил поправки к закону для создания антикоррупционного суда в части подачи апелляции. Согласно поправкам, все подследственные Национальному антикоррупционному бюро дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд.

Для получения очередного транша Украине предстоит решить вопрос с повышением цен на газ, а также сбалансировать бюджет. За время действия нынешней программы сотрудничества с МВФ Киев получил только половину от запланированных 17,5 млрд долларов. Программа завершится в 2019 году.