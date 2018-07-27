МВФ схвалив зміни до закону для запуску антикорупційного суду, - Reuters

МВФ підтримав переглянуті плани України по боротьбі з корупцією

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримав поправки в законодавчу базу щодо створення Вищого антикорупційного суду України, що є однією з умов виділення чергового траншу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря МВФ.

Зокрема, в МВФ відзначили, що законодавча база для Вищого антикорупційного суду після набуття чинності недавно прийнятих поправок буде відповідати зобов'язанням України щодо співпраці з Фондом. У той же час відзначається, що даного рішення недостатньо для надання траншу.

Відзначимо, 12 липня український парламент затвердив поправки до закону для створення антикорупційного суду в частині подання апеляції. Згідно з поправками, всі підслідні Національному антикорупційному бюро справи будуть передані до Вищого антикорупційного суду.

Для отримання чергового траншу Україні належить вирішити питання з підвищенням цін на газ, а також збалансувати бюджет. За час дії нинішньої програми співпраці з МВФ Київ отримав лише половину від запланованих 17,5 млрд доларів. Програма завершиться в 2019 році.