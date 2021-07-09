МВФ одобрил эмиссию СПЗ на 650 млрд долларов. Украина может получить 2,7 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Процедура может быть окончательно завершена до конца лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.
Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, вчера исполнительный совет согласился с предложением о новом распределении СПЗ на 650 млрд долларов для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей из-за пандемии COVID-19.
"Я представлю новое предложение о распределении СПЗ Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае одобрения мы ожидаем, что распределение СПЗ будет завершено к концу августа", - отметила она.
Напомним, в апреле глава Национального банк Украины Кирилл Шевченко говорил, что Киев пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках инициативы МВФ по дополнительной эмиссии СПЗ.