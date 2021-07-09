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МВФ одобрил эмиссию СПЗ на 650 млрд долларов. Украина может получить 2,7 млрд

Автор: РБК-Украина

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Процедура может быть окончательно завершена до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, вчера исполнительный совет согласился с предложением о новом распределении СПЗ на 650 млрд долларов для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей из-за пандемии COVID-19.

"Я представлю новое предложение о распределении СПЗ Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае одобрения мы ожидаем, что распределение СПЗ будет завершено к концу августа", - отметила она.

Напомним, в апреле глава Национального банк Украины Кирилл Шевченко говорил, что Киев пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках инициативы МВФ по дополнительной эмиссии СПЗ.

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