МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

Фонд обнародовал новые данные
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
Напомним, в госбюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.
Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в i квартале 2019 года - 42,1%).
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходил из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.