ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У МВФ назвали умови старту нової програми співробітництва з Україною

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 09:58
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/worldbank)
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/worldbank)

Головними умовами є збалансований бюджет і зростання тарифів на газ

Прийняття збалансованого бюджету на 2019 рік і зростання тарифів на газ для населення є умовами для початку нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з кредитною лінією 3,9 млрд доларів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит довіри: як Україна домовляється про нову програму з МВФ".

Зазначимо, остаточне рішення про затвердження програми, яка розрахована на 14 місяців, має прийняти рада директорів МВФ. Проте у фонді заявили, що це відбудеться не раніше, ніж Верховна рада прийме держбюджет з урахуванням рекомендацій. Ще одна умова - збільшити тарифи на газ і тепло для населення "згідно зі змінами на ринку і з забезпеченням захисту домогосподарств з невисокими доходами".

Раніше МВФ неодноразово підкреслював, що баланс держбюджету і скорочення дефіциту - так звана умова за замовчуванням для надання траншів. Як раніше повідомляло РБК-Україна, перше читання бюджету-2019 - так звані бюджетні висновки - Рада проголосувала з мінімальними правками. Але депутати направили Кабміну ряд рекомендацій, частину з яких доведеться врахувати для успішного проходження документа в сесійній залі. У комітеті Ради з питань бюджету бачать як мінімум 36 млрд гривень додаткового ресурсу, який можна буде направити на "депутатські хотілки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати 8 млрд доларів інвестицій після відновлення програми МВФ.

Як зазначили в рейтинговому агентстві S&P, нова програма МВФ stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж попередня.

Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
Новини України бюджетМВФТранш Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся