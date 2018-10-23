У МВФ назвали умови старту нової програми співробітництва з Україною

Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/worldbank)

Головними умовами є збалансований бюджет і зростання тарифів на газ

Прийняття збалансованого бюджету на 2019 рік і зростання тарифів на газ для населення є умовами для початку нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з кредитною лінією 3,9 млрд доларів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит довіри: як Україна домовляється про нову програму з МВФ".

Зазначимо, остаточне рішення про затвердження програми, яка розрахована на 14 місяців, має прийняти рада директорів МВФ. Проте у фонді заявили, що це відбудеться не раніше, ніж Верховна рада прийме держбюджет з урахуванням рекомендацій. Ще одна умова - збільшити тарифи на газ і тепло для населення "згідно зі змінами на ринку і з забезпеченням захисту домогосподарств з невисокими доходами".

Раніше МВФ неодноразово підкреслював, що баланс держбюджету і скорочення дефіциту - так звана умова за замовчуванням для надання траншів. Як раніше повідомляло РБК-Україна, перше читання бюджету-2019 - так звані бюджетні висновки - Рада проголосувала з мінімальними правками. Але депутати направили Кабміну ряд рекомендацій, частину з яких доведеться врахувати для успішного проходження документа в сесійній залі. У комітеті Ради з питань бюджету бачать як мінімум 36 млрд гривень додаткового ресурсу, який можна буде направити на "депутатські хотілки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати 8 млрд доларів інвестицій після відновлення програми МВФ.

Як зазначили в рейтинговому агентстві S&P, нова програма МВФ stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж попередня.