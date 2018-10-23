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Украина может получить 8 млрд долларов инвестиций после возобновления программы МВФ

Новости » Финансы    23.10.2018 - 03:17
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд дал прогноз для Украины

Новая программа от Международного валютного фонда (МВФ) облегчит Украине доступ к финансированию в объеме 8 миллиардов долларов, что позволит удерживать стабильный курс гривны в следующем году. Об этом рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Украина теперь, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды на два миллиарда долларов, или больше", - прогнозирует Аслунд.

По его мнению, указанного должнохватить, чтобы удерживать достаточно стабильный обменный курс в следующем году.

Кроме того, Аслунд считает, что программа МВФ даст возможность урегулировать два основных фактора, которые вызвали беспокойство - ограниченные резервы центробанка и ограниченные бюджетные средства.

"Резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов. Этого будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

Он добавил, что одним из условий МВФ, кроме Антикоррупционного суда и повышения цены на газ, был бюджет с ограниченным дефицитом, поэтому теперь необходимо лишь принять закон о бюджете.

Напомним, страны "Большой семерки" приветствовали договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутой между Украиной и Международным валютным фондом.

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