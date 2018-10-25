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В МВФ назвали условия экономического успеха Украины

Новости » Экономика    25.10.2018 - 08:58
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

По словам Люнгмана, к экономическому успеху приведут реформы и "хорошая политика"

Реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом заявил постпред Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

По его словам, сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией. Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - добавил он.

Напомним, ранее в МВФ назвали условия начала новой программы сотрудничества с Украиной. В частности, такими условиями являются принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения.

Также ранее стало известно, что Украина может получить 8 млрд долларов инвестиций после возобновления программы МВФ.

Большинство граждан верят во внешнее влияние на Украину и считают его позитивным
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