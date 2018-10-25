У МВФ назвали умови економічного успіху України

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

За словами Люнгмана, до економічного успіху приведуть реформи і "хороша політика"

Реалізація реформ і збалансована макроекономічна політика приведуть Україну до економічного успіху. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман, передає РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

За його словами, збереження досягнутої макроекономічної стабільності необхідно для росту і процвітання України.

"Хороша макроекономічна політика за останні чотири роки допомогла знизити економічні диспропорції і вивести економіку України зі складної рецесії. Центральний банк робить все можливе, щоб зосередитися на зниженні інфляції та забезпеченні зовнішнього балансу. Уряд успішно скоротив бюджетний дефіцит, державний борг також почав скорочуватися", - наголосив Люнгман.

Він також відзначив структурні реформи, які були розпочаті в 2014 році, включаючи реформи фінансового і енергетичного секторів, а також створення інститутів по боротьбі з корупцією. Люнгман звернув увагу на важливість продовження цих реформ для зміцнення економіки і залучення необхідних інвестицій.

"Останні чотири роки продемонстрували, що Україна рухається в правильному напрямку", - додав він.

Нагадаємо, раніше в МВФ назвали умови початку нової програми співпраці з Україною. Зокрема, такими умовами є прийняття збалансованого бюджету на 2019 рік і зростання тарифів на газ для населення.

Також раніше стало відомо, що Україна може отримати 8 млрд доларів інвестицій після відновлення програми МВФ.

