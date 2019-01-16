В МВФ назвали главные задачи для Украины в год выборов

Фото: Постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман (imf.org)

В год выборов Украина должна продолжать проведение реформ и сохранять стабильность

Украина в 2019 году должна сохранять последовательную политику на сохранение макроэкономической стабильности и реализации реформ. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на встрече в Национальном банке Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Люнгман, первой задачей является сохранение фискальной политики, которая обеспечит стабильность в Украине.

Вместе с тем, он отметил, что 2019 год в Украине будет сложным из-за проведения выборов. Однако, несмотря на это, необходимо продолжать движение к проведению приватизации, реформы налогового администрирования и земельной реформы.

Люнгман также подчеркнул, что в год выборов в Украине важно сохранить независимость Национального банка.

Как сообщало РБУ-Украина, в НБУ считают, что главными внешними рисками в 2019 году являются усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

Как отмечал МВФ, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ближайшие годы не превысит 3% в год, если в стране не начнут реализовываться крупные реформы.