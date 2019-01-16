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У МВФ назвали головні завдання для України у рік виборів

Новини » Економіка    16.01.2019 - 13:26
У МВФ назвали головні завдання для України у рік виборів
Фото: Постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман (imf.org)

У рік виборів Україна повинна продовжувати проведення реформ і зберігати стабільність

Україна в 2019 році повинна зберігати послідовну політику на збереження макроекономічної стабільності і реалізації реформ. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на зустрічі в Національному банку України, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Люнгман, першим завданням є збереження фіскальної політики, яка забезпечить стабільність в Україні.

Разом з тим, він зазначив, що 2019 рік в Україні буде складним через проведення виборів. Однак, незважаючи на це, необхідно продовжувати рух до проведення приватизації, реформи податкового адміністрування та земельної реформи.

Люнгман також підкреслив, що в рік виборів в Україні важливо зберегти незалежність Національного банку.

Як повідомляло РБУ-Україна, в НБУ вважають, що головними зовнішніми ризиками в 2019 році є посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та уповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються і відтік капіталу з цих країн.

Як зазначав МВФ, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в найближчі роки не перевищить 3% в рік, якщо в країні не почнуть реалізовуватися великі реформи.

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