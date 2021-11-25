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МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 25 ноября 2021 13:04
МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине Фото: МВФ считает преждевременным введение накопительной пенсии в Украине (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ, подготовленный к первому пересмотру программы Stand-By.

Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы. "В то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации", - говорится в обзоре.

При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии. "Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению ресурсов, выделяемых на первый уровень (солидарной системы, - ред.)", - говорится в документе.

Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда. "Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем после того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений", - говорится в Меморандуме.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

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