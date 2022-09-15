В МВФ назначили нового главу миссии по Украине. Кто им стал

Главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал Гэвин Грей. Он сменит на этой должности Иванну Владкову Холлар с 20 сентября.
Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, которое есть в распоряжении РБК-Украина.
Как отметил Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине, Грей - гражданин Великобритании. Он имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.
По информации Bloomberg, Грей занимал пост главы миссии в Ираке с 2018 по 2020 год, где МВФ выдели деньги для восстановления страны после войны.
Напомним, Иванна Владкова Холлар возглавляла миссию МВФ в Украине с мая 2020 года.
Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 14 сентября заявила, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Ее начнут обсуждать в ближайшие недели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.