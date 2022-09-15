У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним став

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.
Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні, яка є в розпорядженні РБК-Україна.
Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.
За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.
Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 14 вересня заявила, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її почнуть обговорювати В найближчі тижні.
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