У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним став

Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.

Грей в Іраку у 2018 році (twitter.com/elizabetching)

Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.