RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним став

Фото: Гевін Грей став головою місії МВФ в Україні (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.

Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.

Грей в Іраку у 2018 році (twitter.com/elizabetching)

Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 14 вересня заявила, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її почнуть обговорювати В найближчі тижні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ