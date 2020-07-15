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В МВФ назначили нового главу Европейского департамента

Вашингтон, Среда 15 июля 2020 21:20
В МВФ назначили нового главу Европейского департамента
Фото: Альфред Каммер (imf.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Новым главой Европейского департамента назначен Альфред Каммер

Новым главой Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) назначен Альфред Каммер. Он приступит к выполнению обязанностей с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе МВФ.

На должности главы Европейского департамента Каммер сменил Поля Томсена, который был отправлен в отставку еще в начале февраля 2020 года.

"Альфред - интеллектуальный и стратегический лидер с исключительными институциональными знаниями и обширным опытом работы. Его стратегическое видение и глубокое понимание Европы будут играть важную роль для департамента и Фонда, поскольку мы стремимся помочь региону на этапе восстановления после кризиса", - сообщила исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

Каммер является гражданином Германии. В МВФ находится с 1992 году. В 1998 году он был постоянным представителем Фонда в России. До назначения занимал должность советника в канцелярии управляющего директора МВФ.

В обязанности главы Европейского департамента входит формирование политики МВФ в отношении, в том числе и Украины.

Напомним, в МВФ призвали Украину сохранить независимость Национального банка, так как это является одним из требований в рамках программы сотрудничества.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский завтра представит нового главу НБУ.

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