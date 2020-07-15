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У МВФ призначили нового голову Європейського департаменту

Вашингтон, Середа 15 липня 2020 21:20
У МВФ призначили нового голову Європейського департаменту
Фото: Альфред Каммер (imf.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Новим головою Європейського департаменту призначений Альфред Каммер

Новим головою Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) призначений Альфред Каммер. Він приступить до виконання обов'язків з 1 серпня 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі МВФ.

На посаді голови Європейського департаменту Каммер змінив Поля Томсена, який був відправлений у відставку ще на початку лютого 2020 року.

"Альфред - інтелектуальний і стратегічний лідер з винятковими інституційними знаннями і великим досвідом роботи. Його стратегічне бачення та глибоке розуміння Європи гратимуть важливу роль для департаменту та Фонду, оскільки ми прагнемо допомогти регіону на етапі відновлення після кризи", - повідомила виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва.

Каммер є громадянином Німеччини. У МВФ з 1992 року. У 1998 році він був постійним представником Фонду в Росії. До призначення обіймав посаду радника в канцелярії керуючого директора МВФ.

В обов'язки голови Європейського департаменту входить формування політики МВФ щодо особи, в тому числі і України.

Нагадаємо, в МВФ закликали Україну зберегти незалежність Національного банку, так як це є однією з вимог в рамках програми співпраці.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський завтра представить нового голову НБУ.

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