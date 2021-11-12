UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины

Автор: Александр Мороз

Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы для Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.

Отметим, в октябре по итогам очередной успешной миссии МВФ заявил о возможности перечислить Украине транш на 700 млн долларов. Как правило транш перечисляют после заседания Совета директоров, украинская сторона ожидает, что деньги поступят в ноябре.

Кроме того, известно, что стороны обновили меморандум о сотрудничестве, подробнее о новых условиях читайте в материале РБК-Украина "Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ".

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ