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МВФ призначив дату перегляду програми для України

Автор: Олександр Мороз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначився з датою перегляду програми для України. Рада директорів проведе перший перегляд програми stand-by уже через 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Згідно з попереднім розкладом офіційних засідань виконавчої ради МВФ, перший перегляд програми для України обговорять 22 листопада.

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Зазначимо, у жовтні за підсумками чергової успішної місії МВФ заявив про можливість перерахувати Україні транш на 700 млн. доларів. Як правило, транш перераховують після засідання Ради директорів, українська сторона очікує, що гроші надійдуть у листопаді.

Крім того, відомо, що сторони оновили меморандум про співпрацю, детальніше про нові умови читайте у матеріалі РБК-Україна "Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ".

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МВФ