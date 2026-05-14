МВФ направляє місію в Україну: ПДВ для ФОП на порядку денному

Місія МВФ приїде в Україну

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибудуть експерти організації. Їхнє завдання - оцінити, як країна виконує зобов'язання щодо економічних реформ у рамках кредитної програми на 8,1 млрд доларів.

Представник МВФ Джулі Козак зазначила, що візит буде присвячено аналізу прогресу в ключових напрямках, включно з податковою політикою та мобілізацією внутрішніх фінансових ресурсів.

Вимоги до фінансової політики України

За словами Козак, Україні необхідно активніше залучати внутрішні ресурси для покриття значних фінансових потреб, які зберігаються на тлі зовнішньої підтримки після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Вона підкреслила, що важливим напрямком залишається розширення податкової бази та виведення частини економіки з тіні. За оцінками, частка неформального сектора в Україні становить близько 45% ВВП.

Реформи та умови кредитної програми

У МВФ нагадали, що в рамках кредитної програми Україна зобов'язалася проводити комплексні реформи.

Вони також пов'язані з курсом країни на вступ до Європейського Союзу і залученням міжнародної фінансової підтримки.

Нова програма МВФ, затверджена в лютому, буде переглянута в червні. Тоді фонд оцінить, наскільки Київ виконує поставлені цілі.

Законодавчі ініціативи та дискусії

У МВФ зазначили, що Україні складно просувати низку законопроектів, спрямованих на розширення податкової бази.

Серед них ініціативи щодо введення ПДВ на недорогі посилки з-за кордону та оподаткування самозайнятих громадян.

Джулі Козак додала, що питання податкових змін залишаються предметом обговорення, проте подробиці можливого пом'якшення умов кредитної програми не уточнюються.