МВФ направляет миссию в Украину: НДС для ФОП на повестке дня

Представитель Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что в ближайшие недели в Украину прибудет миссия МВФ для оценки прогресса реформ и расширения налоговой базы в рамках действующей кредитной программы объемом 8,1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Представитель МВФ Джули Козак отметила, что визит будет посвящен анализу прогресса в ключевых направлениях, включая налоговую политику и мобилизацию внутренних финансовых ресурсов.
По словам Козак, Украине необходимо активнее привлекать внутренние ресурсы для покрытия значительных финансовых потребностей, которые сохраняются на фоне внешней поддержки после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Она подчеркнула, что важным направлением остается расширение налоговой базы и вывод части экономики из тени. По оценкам, доля неформального сектора в Украине составляет около 45% ВВП.
В МВФ напомнили, что в рамках кредитной программы Украина обязалась проводить комплексные реформы.
Они также связаны с курсом страны на вступление в Европейский Союз и привлечением международной финансовой поддержки.
Новая программа МВФ, утвержденная в феврале, будет пересмотрена в июне. Тогда фонд оценит, насколько Киев выполняет поставленные цели.
В МВФ отметили, что Украине сложно продвигать ряд законопроектов, направленных на расширение налоговой базы.
Среди них инициативы по введению НДС на недорогие посылки из-за рубежа и налогообложению самозанятых граждан.
Джули Козак добавила, что вопросы налоговых изменений остаются предметом обсуждения, однако подробности возможного смягчения условий кредитной программы не уточняются.
Напоминаем, что после утверждения финансирования от МВФ Украина обеспечена бюджетными ресурсами примерно до начала мая, что позволяет продолжать финансирование государства и оборонных нужд.
Отметим, что Украина работает над корректировкой налогового законопроекта, который вызывает общественное недовольство, но является одним из условий Международного валютного фонда для получения финансирования в рамках программы на сумму более 8 млрд долларов.