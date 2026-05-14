МВФ направляет миссию в Украину: НДС для ФОП на повестке дня

Миссия МВФ приедет в Украину

В Международном валютном фонде сообщили, что в ближайшие недели в Украину прибудут эксперты организации. Их задача — оценить, как страна выполняет обязательства по экономическим реформам в рамках кредитной программы на 8,1 млрд долларов.

Представитель МВФ Джули Козак отметила, что визит будет посвящен анализу прогресса в ключевых направлениях, включая налоговую политику и мобилизацию внутренних финансовых ресурсов.

Требования к финансовой политике Украины

По словам Козак, Украине необходимо активнее привлекать внутренние ресурсы для покрытия значительных финансовых потребностей, которые сохраняются на фоне внешней поддержки после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Она подчеркнула, что важным направлением остается расширение налоговой базы и вывод части экономики из тени. По оценкам, доля неформального сектора в Украине составляет около 45% ВВП.

Реформы и условия кредитной программы

В МВФ напомнили, что в рамках кредитной программы Украина обязалась проводить комплексные реформы.

Они также связаны с курсом страны на вступление в Европейский Союз и привлечением международной финансовой поддержки.

Новая программа МВФ, утвержденная в феврале, будет пересмотрена в июне. Тогда фонд оценит, насколько Киев выполняет поставленные цели.

Законодательные инициативы и дискуссии

В МВФ отметили, что Украине сложно продвигать ряд законопроектов, направленных на расширение налоговой базы.

Среди них инициативы по введению НДС на недорогие посылки из-за рубежа и налогообложению самозанятых граждан.

Джули Козак добавила, что вопросы налоговых изменений остаются предметом обсуждения, однако подробности возможного смягчения условий кредитной программы не уточняются.