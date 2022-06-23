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МВФ намерен снизить прогноз по мировой экономике из-за российского вторжения в Украину

Фото: первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Российское вторжение в Украину вызвало новые экономические потрясения во всем мире. МВФ уже снизил прогноз по росту мирового в ВВП в апреле, но с тех пор ситуация ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МВФ Гиты Гопинат на конференции фонда в Марокко.

"В апреле мы понизили прогнозы глобального роста до 3,6% как на 2022, так и на 2023 год. С тех пор война в Украине и санкции против России обострились", - сказала она.

По ее словам, наибольшее влияние наблюдается в Украине, но в глобальном масштабе также наблюдается более слабый рост. Инфляция также оставалась неизменно высокой и вышла за пределы цен на энергоносители и продовольственные товары во многих странах.

Помимо войны, недавние строгие меры по блокировке в Китае сдерживают рост и могут вызвать дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок, добавила замглавы МВФ.

"В итоге глобальный рост, вероятно, будет ниже, чем ожидалось, а инфляция выше", - констатировала Гопинат.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году - на 0,2 п.п. до 3,6%. Фонд ожидает, что война России против Украины вызовет "сейсмические волны" во всем мире.

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МВФ