МВФ намерен снизить прогноз по мировой экономике из-за российского вторжения в Украину

"В апреле мы понизили прогнозы глобального роста до 3,6% как на 2022, так и на 2023 год. С тех пор война в Украине и санкции против России обострились", - сказала она.

По ее словам, наибольшее влияние наблюдается в Украине, но в глобальном масштабе также наблюдается более слабый рост. Инфляция также оставалась неизменно высокой и вышла за пределы цен на энергоносители и продовольственные товары во многих странах.

Помимо войны, недавние строгие меры по блокировке в Китае сдерживают рост и могут вызвать дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок, добавила замглавы МВФ.

"В итоге глобальный рост, вероятно, будет ниже, чем ожидалось, а инфляция выше", - констатировала Гопинат.