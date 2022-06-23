МВФ має намір знизити прогноз по світовій економіці через російське вторгнення в Україну

"У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися", - сказала вона.

За її словами, найбільший вплив спостерігається в Україні, але в глобальному масштабі також спостерігається більш слабке зростання. Інфляція також залишалася незмінно високою і вийшла за межі цін на енергоносії та продовольчі товари в багатьох країнах.

Крім війни, недавні суворі заходи з блокування в Китаї стримують зростання і можуть викликати подальші збої в глобальних ланцюжках поставок, додала заступник голови МВФ.

"У підсумку глобальне зростання, ймовірно, буде нижче, ніж очікувалося, а інфляція вище", - констатувала Гопінат.