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МВФ має намір знизити прогноз по світовій економіці через російське вторгнення в Україну

Фото: перший заступник голови МВФ Гіта Гопінат (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Російське вторгнення в Україну викликало нові економічні потрясіння в усьому світі. МВФ вже знизив прогноз по зростанню світового у ВВП у квітні, але з того часу ситуація погіршилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови МВФ Гіти Гопінат на конференції Фонду в Марокко.

"У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися", - сказала вона.

За її словами, найбільший вплив спостерігається в Україні, але в глобальному масштабі також спостерігається більш слабке зростання. Інфляція також залишалася незмінно високою і вийшла за межі цін на енергоносії та продовольчі товари в багатьох країнах.

Крім війни, недавні суворі заходи з блокування в Китаї стримують зростання і можуть викликати подальші збої в глобальних ланцюжках поставок, додала заступник голови МВФ.

"У підсумку глобальне зростання, ймовірно, буде нижче, ніж очікувалося, а інфляція вище", - констатувала Гопінат.

Нагадавши, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 році - на 0,2 п. п. до 3,6%. Фонд очікує, що війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

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МВФ