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МВФ начинает пересмотр программы для Украины. Миссия пройдет онлайн

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Киев, Среда 23 февраля 2022 08:23
МВФ начинает пересмотр программы для Украины. Миссия пройдет онлайн Фото: МВФ начинает пересмотр программы для Украины (flickr.com)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Международный валютный фонд (МВФ) начинает пересмотр программы для Украины. Миссия пройдет онлайн.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Он уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Напомним, Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов.

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