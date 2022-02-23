МВФ начинает пересмотр программы для Украины. Миссия пройдет онлайн
Фото: МВФ начинает пересмотр программы для Украины (flickr.com)
Международный валютный фонд (МВФ) начинает пересмотр программы для Украины. Миссия пройдет онлайн.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МВФ.
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.
Он уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.