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МВФ починає перегляд програми для України. Місія пройде онлайн

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Київ, Середа 23 лютого 2022 08:23
МВФ починає перегляд програми для України. Місія пройде онлайн Фото: МВФ починає перегляд програми для України (flickr.com)
Автор: Ростислав Шаправський, Анастасія Рокитна

Міжнародний валютний фонд (МВФ) починає перегляд програми для України. Місія пройде онлайн.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МВФ.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар починає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, підтримуваної МВФ", - заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

Він уточнив, що зустрічі місії будуть проходити в онлайн режимі.

Нагадаємо, Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів.

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