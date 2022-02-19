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Всемирный банк готовится выделить Украине до 350 млн долларов

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Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 21:11
Всемирный банк готовится выделить Украине до 350 млн долларов Фото: Всемирный банк выделит новый кредит Украине (flickr.com/photos/shinythings)
Автор: Юлия Бойко

Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 миллионов долларов. Решение могут принять до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка.

Сообщается, что сегодня прошла встреча президента Всемирного банка Дэвида Малпасса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили огромные финансовые потери Украины в связи с эскалацией и ростом цен на энергоносители.

"Малпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит оперативное выделение бюджетной поддержки - для рассмотрения советом к концу марта - до 350 млн долларов для поддержки текущих реформ. За этим последует дальнейшая бюджетная поддержка и дополнительные реформы, в том числе в сфере энергетики и климата", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов.

А Европарламент одобрил выделение Украине макрофина в размере 1,2 млрд евро.

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