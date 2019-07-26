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В МВФ инициировали подбор нового директора

Новости » Политика    26.07.2019 - 19:09
В МВФ инициировали подбор нового директора
Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Совет намерен завершить процесс до 4 октября

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) начала процесс подбора нового директора-распорядителя организации на замену Кристин Лагард, которая подала в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ. 

Как сообщается, Совет сегодня утвердил открытый процесс подбора следующего директора-распорядителя. 

"Исполнительный совет объявляет сегодня, что утвердила открытый, основанный на заслугах и прозрачный процесс выбора следующего директора-распорядителя, аналогичный тому, который использовался в последних раундах. Он отметил важность, которую он придает выбора успешного кандидата, обладающего необходимым глобальным авторитетом для руководства Фондом, который находится в центре мировой финансовой системы", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что частные лица могут быть назначены управляющим фондом или исполнительным директором, и, как и раньше, Исполнительный совет стремится принять решение на основе консенсуса.

"Совет намерен завершить процесс до 4 октября 2019 года", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит в отставку. Прошение об отставке вступит в силу 12 сентября. 

2 июля Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

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