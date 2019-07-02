ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Представитель Зеленского опроверг возможный коллапс на рынке э/э

Новости » Экономика    02.07.2019 - 21:37
Представитель Зеленского опроверг возможный коллапс на рынке э/э
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Герус заявил, что компания Укрэнерго начала играть в политику

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус опроверг возможный коллапс на новом рынке электроэнергии из-за решения Окружного административного суда Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Герус заявил, что первоисточником новостей о коллапсе рынка электроэнергии из-за решения суда, которое приостанавливает повышение тарифов для "Укрэнерго", является сама компания.

"Ну хочется кому-то поиграться в политику. У нас так всегда, как только вопрос касается тарифов монополистов, то это "коллапс", - написал он.

Герус отметил, что, во-первых, на данное решение суда можно подать апелляцию.

"Во-вторых, на сайте НКРЭКУ уже висит проект постановления о новых тарифах для Укрэнерго с 1 августа (проект от 24.06). То есть все, что это постановление суда может прожить, - это 29 дней. А с 1 августа вступит в действие новое постановление НКРЭКУ о тарифе Укрэнерго и в августе компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами", - заявил он.

В то же время он заявил, что на новом рынке, который заработал 1 июля, уже есть проблемы. Например, сегодня за ночь диспетчер "Укрэнерго" дал 40 аварийных команд диспетчеру "Укргидроэнерго" о повышении и разгрузке мощностей.

"По той информации, которую я получаю, рост конечных тарифов на электроэнергию намного превышает все обещания чиновников и "монополистов". Завтра обсудим это публично - можно ли такое считать реформой", - добавил он.

Представитель Зеленского опроверг возможный коллапс на рынке э/э

Напомним, Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Решение принято для обеспечения административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов", который входит в группу Приват.

Как отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева "приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка".

Как сообщало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированном покупателю".

"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии Зеленский предлагает Раде новую формулу расчета цены электроэнергии
Новости Украины УкрэнерегоЭлектроэнергиярынок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь