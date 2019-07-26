У МВФ ініціювали підбор нового директора

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Рада має намір завершити процес до 4 жовтня

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала процес підбору нового директора-розпорядника організації на заміну Крістін Лагард, яка подала у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВФ.

Як повідомляється, Рада сьогодні затвердила відкритий процес підбору наступного директора-розпорядника.

"Виконавчий рада оголошує сьогодні, що затвердила відкритий, заснований на заслугах і прозорий процес вибору наступного директора-розпорядника, аналогічний тому, який використовувався в останніх раундах. Він відзначив важливість, яку він надає вибору успішного кандидата, що володіє необхідним глобальним авторитетом для керівництва Фондом, який знаходиться в центрі світової фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що приватні особи можуть бути призначені управляючим фондом або виконавчим директором, і, як і раніше, Виконавчий рада прагне прийняти рішення на основі консенсусу.

"Рада має намір завершити процес до 4 жовтня 2019 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Прохання про відставку набуде чинності 12 вересня.

2 липня Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника МВФ у зв'язку з висуненням своєї кандидатури на пост глави Європейського центрального банку.