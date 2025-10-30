МВФ хоче девальвувати гривню? В НБУ прокоментували переговори з ключовим кредитором

В Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив член Ради НБУ Василь Фурман.

"Це не про тиск, це про партнерство", - зазначив він у своїй колонці для РБК-Україна.

Україна та МВФ проводять фахові консультації, обмінюючись аналітичними оцінками та сценаріями розвитку ситуації на валютному ринку. "МВФ має величезний досвід у сфері макроекономічної стабільності, і ці консультації для нас корисні", - зазначив Фурман.

Він наголосив, що у програмі з МВФ йдеться не про девальвацію гривні по відношенню до долара, а про гнучкість курсу.

"Коли курс може реагувати в обидва боки – і на зміцнення, і на тимчасове послаблення – це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків", - пояснив член Ради НБУ та додав, що між сторонами триває професійний діалог.

Василь Фурман додав, що завдяки гнучкості курсової політики вдається уникати накопичення валютних дисбалансів і не допускати різких кризових коливань курсу.

"Висновок - жодного тиску на НБУ з боку МВФ немає. Є професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів", - підкреслив член Ради НБУ.