МВФ хоче девальвувати гривню? В НБУ прокоментували переговори з ключовим кредитором
В Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив член Ради НБУ Василь Фурман.
"Це не про тиск, це про партнерство", - зазначив він у своїй колонці для РБК-Україна.
Україна та МВФ проводять фахові консультації, обмінюючись аналітичними оцінками та сценаріями розвитку ситуації на валютному ринку. "МВФ має величезний досвід у сфері макроекономічної стабільності, і ці консультації для нас корисні", - зазначив Фурман.
Він наголосив, що у програмі з МВФ йдеться не про девальвацію гривні по відношенню до долара, а про гнучкість курсу.
"Коли курс може реагувати в обидва боки – і на зміцнення, і на тимчасове послаблення – це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків", - пояснив член Ради НБУ та додав, що між сторонами триває професійний діалог.
Василь Фурман додав, що завдяки гнучкості курсової політики вдається уникати накопичення валютних дисбалансів і не допускати різких кризових коливань курсу.
"Висновок - жодного тиску на НБУ з боку МВФ немає. Є професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів", - підкреслив член Ради НБУ.
Нагадаємо, 17 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що МВФ наполягає на девальвації гривні, вважаючи, що контрольоване послаблення курсу може допомогти Україні збалансувати державні фінанси шляхом збільшення доходів бюджету у національній валюті.
23 жовтня глава НБУ Андрій Пишний заявив, що дискусії з МВФ тривають, а питання валютно-курсової політики залишається виключною компетенцію українського центробанку. Разом з тим, НБУ постійно аналізує ефективність своїх рішень у співпраці з МВФ.
Станом на 30 жовтня курс продажу долара в обмінних пунктах складав 42,26 гривень, його значення збереглося на рівні попереднього дня. Офіційний курс долара з 1 по 31 жовтня зріс із 41,14 до 41,97 гривень.