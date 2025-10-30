МВФ хочет девальвировать гривну? В НБУ прокомментировали переговоры с ключевым кредитором

В Национальном банке Украины заявили, что Международный валютный фонд не давит на украинский регулятор и не требует девальвации гривны. Фонд ведет с украинской стороной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса к текущей ситуации на рынке.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман.

"Это не о давлении, это о партнерстве", - отметил он в своей колонке для РБК-Украина.

Украина и МВФ проводят профессиональные консультации, обмениваясь аналитическими оценками и сценариями развития ситуации на валютном рынке. "МВФ имеет огромный опыт в сфере макроэкономической стабильности, и эти консультации для нас полезны", - отметил Фурман.

Он подчеркнул, что в программе с МВФ речь идет не о девальвации гривны по отношению к доллару, а о гибкости курса.

"Когда курс может реагировать в обе стороны - и на укрепление, и на временное ослабление - это делает экономику более устойчивой к внешним шокам", - объяснил член Совета НБУ и добавил, что между сторонами продолжается профессиональный диалог.

Василий Фурман добавил, что благодаря гибкости курсовой политики удается избегать накопления валютных дисбалансов и не допускать резких кризисных колебаний курса.

"Вывод - никакого давления на НБУ со стороны МВФ нет. Есть профессиональный диалог и взаимопонимание относительно постепенного усиления рыночных механизмов", - подчеркнул член Совета НБУ.