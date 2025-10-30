МВФ хочет девальвировать гривну? В НБУ прокомментировали переговоры с ключевым кредитором
В Национальном банке Украины заявили, что Международный валютный фонд не давит на украинский регулятор и не требует девальвации гривны. Фонд ведет с украинской стороной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса к текущей ситуации на рынке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман.
"Это не о давлении, это о партнерстве", - отметил он в своей колонке для РБК-Украина.
Украина и МВФ проводят профессиональные консультации, обмениваясь аналитическими оценками и сценариями развития ситуации на валютном рынке. "МВФ имеет огромный опыт в сфере макроэкономической стабильности, и эти консультации для нас полезны", - отметил Фурман.
Он подчеркнул, что в программе с МВФ речь идет не о девальвации гривны по отношению к доллару, а о гибкости курса.
"Когда курс может реагировать в обе стороны - и на укрепление, и на временное ослабление - это делает экономику более устойчивой к внешним шокам", - объяснил член Совета НБУ и добавил, что между сторонами продолжается профессиональный диалог.
Василий Фурман добавил, что благодаря гибкости курсовой политики удается избегать накопления валютных дисбалансов и не допускать резких кризисных колебаний курса.
"Вывод - никакого давления на НБУ со стороны МВФ нет. Есть профессиональный диалог и взаимопонимание относительно постепенного усиления рыночных механизмов", - подчеркнул член Совета НБУ.
Напомним, 17 октября агентство Bloomberg сообщило, что МВФ настаивает на девальвации гривны, считая, что контролируемое ослабление курса может помочь Украине сбалансировать государственные финансы путем увеличения доходов бюджета в национальной валюте.
23 октября глава НБУ Андрей Пышный заявил, что дискуссии с МВФ продолжаются, а вопрос валютно-курсовой политики остается исключительной компетенцию украинского центробанка. Вместе с тем, НБУ постоянно анализирует эффективность своих решений в сотрудничестве с МВФ.
По состоянию на 30 октября курс продажи доллара в обменных пунктах составлял 42,26 гривен, его значение сохранилось на уровне предыдущего дня. Официальный курс доллара с 1 по 31 октября вырос с 41,14 до 41,97 гривен.