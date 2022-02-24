МВФ готов поддержать Украину

"Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине и, в первую очередь, влиянием на невинных людей", - сообщила он.

По е словам, это добавляет значительный экономический риск для региона и мира.

"Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов по мере необходимости", - добавила Георгиева.

Напомним, миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начала 23 февраля обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы Stand-by.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу 23 февраля в онлайн-режиме, будет работать несколько недель. По ее результатам ожидается кредит Украине на 700 млн долларов.