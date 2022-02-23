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Миссия МВФ начала работу: когда ждать новый кредит и какую сумму

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Украина, Среда 23 февраля 2022 10:31
Миссия МВФ начала работу: когда ждать новый кредит и какую сумму Фото: МВФ выделит Украине 700 млн долларов (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу 23 февраля в онлайн-режиме, будет работать несколько недель. По ее результатам ожидается кредит Украине на 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы НБУ и Минфина.

Как отметили в Минфине, целью миссии является проведение второго пересмотра программы сотрудничества Stand-by, по результатам которого Украина сможет получить транш в 700 млн долларов.

"Мы продолжаем внедрять структурные реформы и надеемся на дальнейшие пересмотры в рамках действующей программы. МВФ является нашим ключевым партнером в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

В НБУ сообщили, что миссия будет работать несколько недель. "Все рабочие встречи в рамках работы миссии предусматриваются в онлайн-формате. Вместе с коллегами готовы к активной работе с экспертами Фонда в следующие несколько недель", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начала 23 февраля обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы Stand-by.

В ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.

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