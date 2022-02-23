Миссия МВФ начала работу: когда ждать новый кредит и какую сумму

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу 23 февраля в онлайн-режиме, будет работать несколько недель. По ее результатам ожидается кредит Украине на 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы НБУ и Минфина.

Как отметили в Минфине, целью миссии является проведение второго пересмотра программы сотрудничества Stand-by, по результатам которого Украина сможет получить транш в 700 млн долларов. "Мы продолжаем внедрять структурные реформы и надеемся на дальнейшие пересмотры в рамках действующей программы. МВФ является нашим ключевым партнером в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко. В НБУ сообщили, что миссия будет работать несколько недель. "Все рабочие встречи в рамках работы миссии предусматриваются в онлайн-формате. Вместе с коллегами готовы к активной работе с экспертами Фонда в следующие несколько недель", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.