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МВФ готовий підтримати Україну

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Вашингтон, Четвер 24 лютого 2022 17:11
МВФ готовий підтримати Україну Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва виступила із заявою у зв'язку з нападом Росії на Україну. МВФ оцінює наслідки і буде готовий надати підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Георгієвої в Twitter.

"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в Україні і, в першу чергу, впливом на невинних людей", - повідомила він.

За е словами, це додає значний економічний ризик для регіону і світу.

"Ми оцінюємо наслідки і готові підтримати наших членів у міру необхідності", - додала Георгієва.

Нагадавши, місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочала 23 лютого обговорення з владою України другого перегляду програми Stand-by.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка розпочала роботу 23 лютого в онлайн-режимі, працюватиме кілька тижнів. За її результатами очікується кредит Україні на 700 млн доларів.

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