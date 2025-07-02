МВФ дав Україні рекомендації щодо курсу гривні до долара

Курс долара в Україні

Курс гривні до долара в Україні повністю контролюється НБУ. Центробанк робить це за допомогою продажу валюти на міжбанку. Потім банки продають частину цієї валюти на готівковому ринку з невеликою комісією. Заявляється, що курс долара зростає при збільшенні попиту і падає при зниженні. Однак на практиці це відбувається далеко не завжди.

Курс долара фактично не змінюється з кінця липня 2024 року, коли НБУ припинив девальвацію гривні та почав таким чином боротися зі стрибком інфляції, спричиненим неврожаєм і підвищенням тарифів на електроенергію. На 3 липня НБУ встанови курс на рівні 41,81 грн/долар, що нижче, ніж наприкінці минулого року 42,03 грн/долар.

Режим таргетування інфляції - це монетарна політика, за якої центральний банк країни встановлює чітку цільову величину інфляції (зазвичай у вигляді річного відсотка) і вживає заходів, спрямованих на досягнення цієї мети.

Україна відмовилася від цього режиму після початку війни, і поки не повернула його повністю. НБУ використовує лише його елементи.

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