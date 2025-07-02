ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар зріс до 42 гривень, євро наближається до 50: обмінники виставили нові курси

Україна, Середа 02 липня 2025 10:27
UA EN RU
Долар зріс до 42 гривень, євро наближається до 50: обмінники виставили нові курси Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,0 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро вчетверте поспіль оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8191 гривень за 1 долар (+0,0403 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,4093 гривень за 1 євро (+0,4237 грн). Попередній максимум було зафіксовано 1 липня - 48,9856.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, наприкінці червня НБУ зіткнувся з тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку.

Вони не виключають, що НБУ може підвищити курс долара протягом найближчих місяців, щоб збалансувати ринок.

Курс євро-долар

Долар США сьогодні наблизився до найнижчого рівня з лютого 2022 року щодо основних валют.

Ринки пильно стежать за величезним законопроектом президента Дональда Трампа про податки і витрати, який може додати 3,3 трлн доларів до державного боргу. Законопроєкт, ухвалений Сенатом США, повернеться до Палати представників для остаточного схвалення.

"Підтвердження того, що це збільшення емісії, збільшення державних видатків, що значно перевищує його можливості, не обов'язково є гарною новиною для ринку казначейських облігацій, і це, можливо, одна з причин падіння долара", - сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank.

Євро трохи знизився до 1,1791, але залишився близьким до пікового значення 1,1829. Це найвищий курс із вересня 2021 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс НБУ Курс долара Курс євро
Новини
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду