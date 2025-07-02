Долар зріс до 42 гривень, євро наближається до 50: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс євро становитиме 49,4093 гривень за 1 євро (+0,4237 грн). Попередній максимум було зафіксовано 1 липня - 48,9856.

Офіційний курс на 2 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8191 гривень за 1 долар (+0,0403 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,70 гривень.

Станом на ранок 2 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,0 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,70 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, наприкінці червня НБУ зіткнувся з тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку.

Вони не виключають, що НБУ може підвищити курс долара протягом найближчих місяців, щоб збалансувати ринок.

Курс євро-долар

Долар США сьогодні наблизився до найнижчого рівня з лютого 2022 року щодо основних валют.

Ринки пильно стежать за величезним законопроектом президента Дональда Трампа про податки і витрати, який може додати 3,3 трлн доларів до державного боргу. Законопроєкт, ухвалений Сенатом США, повернеться до Палати представників для остаточного схвалення.

"Підтвердження того, що це збільшення емісії, збільшення державних видатків, що значно перевищує його можливості, не обов'язково є гарною новиною для ринку казначейських облігацій, і це, можливо, одна з причин падіння долара", - сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank.

Євро трохи знизився до 1,1791, але залишився близьким до пікового значення 1,1829. Це найвищий курс із вересня 2021 року.

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