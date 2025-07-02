МВФ дал Украине рекомендации по курсу гривны к доллару

Как отмечают эксперты МВФ, стратегия НБУ в отношении интервенций на межбанковском валютном рынке должна поддерживать гибкость обменного курса.

"В соответствии с целями программы и руководствуясь Стратегией НБУ по переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к полноценному инфляционному таргетированию, роль обменного курса как амортизатора должна быть усилена", - говорится в меморандуме.

В МВФ заявили, что корректировка курса в ответ на рыночные условия поможет защитить международные резервы, что особенно важно в условиях высокой неопределенности. Это также предотвратит накопление внешних дисбалансов, что критически важно для восстановления устойчивости на среднесрочную перспективу.

Чрезмерное использование интервенций для краткосрочной стабилизации цен может ослабить восстановление инфляционного таргетирования как номинального якоря. Поэтому интервенции должны быть точно выверены для обеспечения достаточного уровня резервов, добавили в фонде.