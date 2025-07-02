МВФ дал Украине рекомендации по курсу гривны к доллару

Курс гривны к доллару, который контролирует Национальный банк Украины, должен больше отражать рыночную ситуацию. Сейчас же он фактически не меняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Как отмечают эксперты МВФ, стратегия НБУ в отношении интервенций на межбанковском валютном рынке должна поддерживать гибкость обменного курса.
"В соответствии с целями программы и руководствуясь Стратегией НБУ по переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к полноценному инфляционному таргетированию, роль обменного курса как амортизатора должна быть усилена", - говорится в меморандуме.
В МВФ заявили, что корректировка курса в ответ на рыночные условия поможет защитить международные резервы, что особенно важно в условиях высокой неопределенности. Это также предотвратит накопление внешних дисбалансов, что критически важно для восстановления устойчивости на среднесрочную перспективу.
Чрезмерное использование интервенций для краткосрочной стабилизации цен может ослабить восстановление инфляционного таргетирования как номинального якоря. Поэтому интервенции должны быть точно выверены для обеспечения достаточного уровня резервов, добавили в фонде.
Курс гривны к доллару в Украине полностью контролируется НБУ. Центробанк делает это с помощью продажи валюты на межбанке. Затем банки продают часть эту валюты на наличном рынке с небольшой комиссией. Заявляется, что курс доллара растет при увеличении спроса и падает при снижении. Однако на практике это происходит далеко не всегда.
Курс доллара фактически не меняется с конца июля 2024 года, когда НБУ прекратил девальвацию гривны и начал таким образом бороться со скачком инфляции, вызванным неурожаем и повышением тарифов на электроэнергию. На 3 июля НБУ установи курс на уровне 41,81 грн/доллар, что ниже, чем в конце прошлого года 42,03 грн/доллар.
Режим таргетирования инфляции - это монетарная политика, при которой центральный банк страны устанавливает четкую целевую величину инфляции (обычно в виде годового процента) и предпринимает действия, направленные на достижение этой цели.
Украина отказалась от этого режима после начала войны, и пока не вернула его полностью. НБУ использует лишь его элементы.
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