МВФ дав прогноз щодо кількості населення України до 2030 року

У разі припинення війни кількість населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook(WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.
За оцінкою МВФ, готівкове населення України 2021 року становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, 2023 року - до 34,026 млн осіб, 2024 року - до 33,343 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).
Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук у липні заявив, що через війну в Україні відсутні достовірні дані про те, скільки людей живе в країні.
У серпні Макарчук оголосив про плани до кінця 2025 року провести оцінку чисельності населення України. До цього терміну залишилося 2,5 місяця, але про старт проєкту поки не повідомляли.