МВФ дал прогноз по количеству населения Украины до 2030 года

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,026 млн человек, в 2024 году - до 33,343 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

2025 год - 32,862 млн человек

2026 год - 33,383 млн человек

2027 год - 34,006 млн человек

2028 год - 33,981 млн человек

2029 год - 33,957 млн человек

2030 год - 33,936 млн человек.

Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).