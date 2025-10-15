RU

Экономика

МВФ дал прогноз по количеству населения Украины до 2030 года

Фото: МВФ оценивает население Украины в 33 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В случае прекращения войны количество населения Украины стабилизируется на уровне около 34 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,026 млн человек, в 2024 году - до 33,343 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

  • 2025 год - 32,862 млн человек
  • 2026 год - 33,383 млн человек
  • 2027 год - 34,006 млн человек
  • 2028 год - 33,981 млн человек
  • 2029 год - 33,957 млн человек
  • 2030 год - 33,936 млн человек.

Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).

 

 

Никто не знает, сколько населения в Украине

Глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в июле заявил, что из-за войны в Украине отсутствуют достоверные данные о том, сколько людей живет в стране.

В августе Марчук объявил о планах до конца 2025 года провести оценку численности населения Украины. До этого срока осталось 2,5 месяца, но о старте проекта пока не сообщалось.

