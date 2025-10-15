МВФ дал прогноз по количеству населения Украины до 2030 года

В случае прекращения войны количество населения Украины стабилизируется на уровне около 34 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.
По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,026 млн человек, в 2024 году - до 33,343 млн человек.
МВФ прогнозирует такую численность населения:
Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).
Глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в июле заявил, что из-за войны в Украине отсутствуют достоверные данные о том, сколько людей живет в стране.
В августе Марчук объявил о планах до конца 2025 года провести оценку численности населения Украины. До этого срока осталось 2,5 месяца, но о старте проекта пока не сообщалось.