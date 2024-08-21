UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВФ дали прогноз щодо тривалості війни в Україні

Фото: МВФ дав прогноз щодо війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України продовжиться і 2025 року. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету.

Про це заявив глава місії в Україні Гевін Грей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"Ми зараз зосереджені на п'ятому перегляді програми, і я думаю, що контекст дуже зрозумілий. Війна триватиме довше. Війна навряд чи закінчиться цього року. На жаль, вона триватиме і наступного року", - сказав він.

У зв'язку з цим надія на швидке відновлення економіки України відкладена. "Економіка продовжить зростати, але не швидкими темпами", - заявив Грей.

За його словами, в уряді України також це розуміють та закладають вищі витрати бюджету на 2025 рік.

Глава місії МВФ заявив, як МВФ розглядає включення до розрахунків програми з Україною частини суми в 50 млрд доларів заморожених російських активів.

При цьому він зазначив, що поки що не було твердих гарантій від G7, що Україна отримає ці гроші. За його словами, ситуація має прояснитися у вересні.

"У 2025 році Україні знадобиться більше зовнішнього фінансування, ніж ми очікували. Я думаю, що значна частина коштів надійде від донорів. Але внутрішня політика України також має бути спрямована на досягнення бажаного результату", - додав він.

 

Нагадаємо,угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року.

У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року. Водночас, МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування України збільшиться до 140,7 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФВійна в Україні