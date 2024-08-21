В МВФ дали прогноз по продолжительности войны в Украине

Война России против Украины продолжится и в 2025 году. В связи с этим Украине потребуется больше денег для финансирования бюджета.

Об этом заявил глава миссии в Украине Гэвин Грэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии ( ЦЭС ).

"Мы сейчас сосредоточены на пятом пересмотре программы, и я думаю, что контекст очень ясен. Война продлится дольше. Война вряд ли закончится в этом году. К сожалению, она продлится и в следующем году", - сказал он.

В связи с этим надежда на быстрое восстановление экономики Украины отложена "Экономика продолжит расти, но не быстрыми темпами", - заявил Грей.

По его словам, в правительстве Украины также это понимают и закладывают более высокие расходы бюджета на 2025 год.

Глава мисси МВФ заявил, как, МВФ рассматривает включение в расчеты программы с Украиной части суммы в 50 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом он отметил, что пока еще не было твердых гарантий от G7, что Украина получит эти деньги. По его словам, ситуация должна прояснится к сентябрю.

"В 2025 году Украине понадобится больше внешнего финансирования, чем мы ожидали. Я думаю, что значительная часть средств поступит от доноров. Но внутренняя политика Украины также должна быть направлена на достижение желаемого результата", - добавил он.