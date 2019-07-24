МВФ дал прогноз по росту экономики Украины

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. Об этом говорится июльском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По сравнению с данными от апреля 2019 года, прогноз по росту экономики Украины не изменен.

МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 7,0% на конец 2019 года и до 5,6% на конец 2020 года.

Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,5% ВВП в 2019 году и 2,4% в 2020 году.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы Украине до 8,5% в 2019 году и до 8,1% 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк в июле улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.