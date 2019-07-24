МВФ дав прогноз по зростанню економіки України

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2,7% у 2019 році і на 3,0% в 2020 році. Про це йдеться липневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У порівнянні з даними від квітня 2019 року, прогноз по зростанню економіки України не змінений.

МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 7,0% на кінець 2019 року і до 5,6% на кінець 2020 року.

Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,5% ВВП в 2019 році і 2,4% в 2020 році.

МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,5% в 2019 році і до 8,1% 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк у липні поліпшив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році з 2,5% до 3,0%.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.