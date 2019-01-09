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МВФ дав прогноз щодо інфляції в Україні в рік виборів

Новини » Економіка    09.01.2019 - 14:59
МВФ дав прогноз щодо інфляції в Україні в рік виборів
Фото: МВФ (flickr.com/Jamille Wilson)

Кредитори очікують спадного тренда

Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення інфляції в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд МВФ, підготовлений до затвердження нової програми співпраці з Україною Stand-By Arrangement на суму 3,9 млрд доларів.

Як відзначається в огляді, збереження жорсткої грошово-кредитної політики і уповільнення внутрішнього попиту має допомогти поступово довести інфляцію до трохи менше 7% до кінця 2019 року.

У той же час, у цільовий діапазон, визначений Національним банком (5±1%), інфляція повинна увійти на початку 2020 року, прогнозують експерти МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд України в Меморандумі з МВФ гарантував незалежність Національного банку в рік виборів, а також зобов'язався провести низку реформ, які будуть враховуватись під час перегляду програми в травні і в листопаді 2019 року.

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час, НБУ підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

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