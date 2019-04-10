МВФ дав прогноз чисельності населення України через шість років

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Фонд очікує скорочення населення на 1 млн осіб

Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

За оцінками МВФ, населення України на кінець 2018 року становило 42,047 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (42,153 млн осіб).

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн чоловік.

Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Дані: МВФ

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс гривні до долара у 2024 році складе 31,9 грн/долар.