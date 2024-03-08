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МВФ у березні розгляне виділення Україні майже 900 млн доларів

Фото: МВФ у березні розгляне новий пакет допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду має намір у другій половині березня розглянути домовленість з Україною щодо надання траншу на 880 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника МВФ Джулі Козак.

"Що стосується дати засідання ради директорів, розгляд останнього огляду (економіки України – ред.) очікується у другій половині березня", - заявила речник МВФ.

За її словами, гроші уряду України буде виділено у рамках механізму розширеного кредитування.

Що передувало

Нагадаємо, що Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 року схвалила другий перегляд програми МВФ для України та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

Фонд також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Також стало відомо, що у Варшаві з 17 до 22 лютого відбулися переговори місії МВФ із представниками України. Сторони обговорили розширене фінансування на суму близько 900 млн. доларів.

Детальніше про переговори з МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Новий транш та план "Б" для держбюджету. Чого чекати Україні від переговорів з МВФ".

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