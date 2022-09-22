МВФ в 2022 году выделяет Украине транши, которые лишь позволят погашать прежние кредиты

С начала года Украина уже выплатила по прежним долгам Международному валютному фонду 1,5 млрд долларов, а еще около 1 млрд надо будет вернуть до конца года. В 2023 году Украине предстоят выплаты на 3 млрд долларов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ ".

Как отмечается в материале, в текущем году МВФ финансирует Украину по программе экстренной поддержки - Rapid Financing Instrument (RFI). В марте по ней в бюджет было получено 1,4 млрд долларов. В ближайшее время ожидается второй транш на такую же сумму.

Но это будет не эксклюзивная помощь, а выделение средств в рамках дополнительного финансирования стран, столкнувшихся с проблемами из-за нехватки продовольствия, вызванными военными действиями России. Просто Украине деньги будут выделены по ускоренной процедуре.

Фактически МВФ пока проводит финансирование, чтобы сохранить баланс в пользу Украины, отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"МВФ проводит финансирование так, чтобы Украине не пришлось возвращать в текущем году больше, чем она получила", - констатировал Ваврищук.

Немногим более месяца назад министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина говорил, что весьма приемлемым был бы вариант, при котором Украина получит от Фонда как минимум не меньше, чем должна ему вернуть (около 3 млрд долларов).

Как отмечал министр, Украине необходима новая программа с МВФ, поскольку сигнал вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером.