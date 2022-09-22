МВФ в 2022 году выделяет Украине транши, которые лишь позволят погашать прежние кредиты
С начала года Украина уже выплатила по прежним долгам Международному валютному фонду 1,5 млрд долларов, а еще около 1 млрд надо будет вернуть до конца года. В 2023 году Украине предстоят выплаты на 3 млрд долларов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ".
Как отмечается в материале, в текущем году МВФ финансирует Украину по программе экстренной поддержки - Rapid Financing Instrument (RFI). В марте по ней в бюджет было получено 1,4 млрд долларов. В ближайшее время ожидается второй транш на такую же сумму.
Но это будет не эксклюзивная помощь, а выделение средств в рамках дополнительного финансирования стран, столкнувшихся с проблемами из-за нехватки продовольствия, вызванными военными действиями России. Просто Украине деньги будут выделены по ускоренной процедуре.
Фактически МВФ пока проводит финансирование, чтобы сохранить баланс в пользу Украины, отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.
"МВФ проводит финансирование так, чтобы Украине не пришлось возвращать в текущем году больше, чем она получила", - констатировал Ваврищук.
Немногим более месяца назад министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина говорил, что весьма приемлемым был бы вариант, при котором Украина получит от Фонда как минимум не меньше, чем должна ему вернуть (около 3 млрд долларов).
Как отмечал министр, Украине необходима новая программа с МВФ, поскольку сигнал вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером.
Напомним, в начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о начале новой программы кредитования.
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